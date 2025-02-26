Международный IT-парк планируют создать в Сочи

IT-парк международного уровня планируют создать в Сочи, сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный на круглом столе «Информационные технологии для бизнеса», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Разрабатываются планы по созданию масштабных IT-комьюнити на побережье. Есть идея реализовать в Сочи большой серьезный проект. Если все получится, он будет иметь международный уровень. В одном месте будут сконцентрированы места проживания, садики, школы, МФЦ, офисы, производственные помещения и пр. Плюс место великолепное — рядом море, горы. Возлагаем большие надежды на реализацию этого проект»,— сказал Станислав Завальный.

Он отметил, что к проработке проекта по создания IT-парка в Сочи приступят после реализации аналогичного проекта в Краснодаре. По словам господина Завального, первый этап строительства IT-парка в краевом центре планируют завершить к концу 2025 года.

Наталья Решетняк