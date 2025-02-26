В Краснодаре планируют завершить первый этап IT-парка к концу 2025 года

Первый этап строительства IT-парка в Краснодаре намерены завершить к концу 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный на круглом столе «Информационные технологии для бизнеса», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«До конца года мы первый этап хотим увидеть. Но нужно понимать, что это совместная работа с инвестором. Мы максимально стараемся оказать со своей стороны всю необходимую помощь, чтобы ускорить этот процесс»,— рассказал господин Завальный.

Соглашение о создании первого в Краснодарском крае IT-парка стоимостью 300 млн руб. было заключено в июне 2021 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Инвестором выступило научно-производственное предприятие «МВС». Строительство стартовало в ноябре того же года на улице Тихорецкой в Краснодаре рядом с действующей площадкой предприятия. Предполагается, что парк включит в себя бизнес-инкубатор, дата-центр IT-проектов, площадку для обучения специалистов в сфере цифровых технологий. Количество рабочих мест в комплексе составит 1 тыс.

IT-парк представляет собой пятиэтажный комплекс площадью около 20 тыс. кв. м. Это многофункциональное пространство, где будут также предусмотрены коворкинг-зоны для отдыха и питания. Представители IT-компаний, фрилансеры из других регионов смогут приехать сюда, чтобы пожить и поработать некоторое время, не заботясь об аренде жилья и парковке.

Наталья Решетняк