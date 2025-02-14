Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области за сутки возбуждено шесть дел по факту мошенничества

В Ярославской области за прошедшие сутки полиция возбудила шесть уголовных дел из-за фактов мошенничества. Жители региона лишились 5,4 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявления поступили в отделы полиции Дзержинского, Заволжского и Ленинского районов Ярославля, а также Ярославского и Ростовского районов. Мошенники вымогали деньги под предлогом дополнительного заработка, продления полиса ОМС, продления договора мобильной связи и пресечения оформления кредита.

Так, 75-летнему жителю региона в ходе телефонного разговора неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на него пытаются оформить кредит и завладеть его машиной. Пострадавшему сказали передать иномарку сотруднику правоохранительных органов, а вырученные средства перевести на «безопасный счет».

«Гражданин встретился на парковке одного из торговых центров с мужчиной, оформил договор купли-продажи, а полученные деньги перевел по указанным реквизитам. Сумма ущерба составила более 1,9 млн»,— сообщили в УМВД.

24-летняя жительница Ярославля чуть не лишилась 1,1 млн руб., взятых в кредит. Банк вовремя заблокировал операции по переводу средств. «Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году жители Ярославской области отдали мошенникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...