В Ярославской области за сутки возбуждено шесть дел по факту мошенничества

В Ярославской области за прошедшие сутки полиция возбудила шесть уголовных дел из-за фактов мошенничества. Жители региона лишились 5,4 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявления поступили в отделы полиции Дзержинского, Заволжского и Ленинского районов Ярославля, а также Ярославского и Ростовского районов. Мошенники вымогали деньги под предлогом дополнительного заработка, продления полиса ОМС, продления договора мобильной связи и пресечения оформления кредита.

Так, 75-летнему жителю региона в ходе телефонного разговора неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на него пытаются оформить кредит и завладеть его машиной. Пострадавшему сказали передать иномарку сотруднику правоохранительных органов, а вырученные средства перевести на «безопасный счет».

«Гражданин встретился на парковке одного из торговых центров с мужчиной, оформил договор купли-продажи, а полученные деньги перевел по указанным реквизитам. Сумма ущерба составила более 1,9 млн»,— сообщили в УМВД.

24-летняя жительница Ярославля чуть не лишилась 1,1 млн руб., взятых в кредит. Банк вовремя заблокировал операции по переводу средств. «Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году жители Ярославской области отдали мошенникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова