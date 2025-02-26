В Ульяновске из-за коммунальной аварии проблемы с теплом возникли в 17 домах, детсаду и гимназии
Повреждение теплосети стало причиной проблем с горячей водой и отоплением в центре Ульяновска в среду, 26 февраля. Нештатная ситуация произошла на вводе в центральный теплопункт за спортклубом «Динамо» на улице Карла Либкнехта. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«В настоящее время на пониженных параметрах ресурсы получают 17 жилых домов, три корпуса детского сада №91, гимназия №2 и несколько прочих потребителей»,— говорится в сообщении.
МУП «Городской теплосервис» переключил подачу отопления и горячей воды по резервной схеме по обратному трубопроводу в 9:35 (MSK+1). После этого начался ремонт поврежденного участка.
Работы планируется завершить ориентировочно к 16:00. После этого возобновится подача отопления и горячей воды в штатном режиме.