В Ульяновске из-за коммунальной аварии проблемы с теплом возникли в 17 домах, детсаду и гимназии

Повреждение теплосети стало причиной проблем с горячей водой и отоплением в центре Ульяновска в среду, 26 февраля. Нештатная ситуация произошла на вводе в центральный теплопункт за спортклубом «Динамо» на улице Карла Либкнехта. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В настоящее время на пониженных параметрах ресурсы получают 17 жилых домов, три корпуса детского сада №91, гимназия №2 и несколько прочих потребителей»,— говорится в сообщении.

МУП «Городской теплосервис» переключил подачу отопления и горячей воды по резервной схеме по обратному трубопроводу в 9:35 (MSK+1). После этого начался ремонт поврежденного участка.

Работы планируется завершить ориентировочно к 16:00. После этого возобновится подача отопления и горячей воды в штатном режиме.

Георгий Портнов