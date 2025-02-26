Суд оставил под арестом бизнесмена, давшего взятку генералу Кузнецову

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты на продление срока ареста краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, сообщил «РИА Новости» адвокат Михаил Карапетян. Его обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

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Фото: Мосгорсуд Лева Мартиросян

Фото: Мосгорсуд

Как считает следствие, Лева Мартиросян в 2021–2023 годах дал военнослужащему взятку на 30,5 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг. Стоимость контрактов оценивалась в 372 млн руб. Предприниматель находится под стражей с 13 мая, в декабре срок ареста продлили до 12 апреля. Защита просила отправить фигуранта под домашний арест. Вину Лева Мартиросян отрицает.

Сам Юрий Кузнецов заявляет, что не получал деньги от Левы Мартиросяна. По его словам, он, наоборот, платил бизнесмену за покупку земли и строительство двух домов, которые планировал сдавать под мини-гостиницы после окончания службы. На это он якобы потратил 46 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Генерал—инвестор России».

Никита Черненко