Москалькова предложила разработать стандарт для зданий ПВР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать стандарты зданий, в которых организовывают пункты временного размещения (ПВР). ПВР часто располагаются в помещениях, не рассчитанных на длительное пребывание, из-за чего там отсутствуют необходимые бытовые удобства, пояснила омбудсмен в докладе (pdf.) о своей деятельности за 2024 год.

Сотрудники аппарата за прошлый год лично посетили 58 пунктов размещения по всей России. В ПВР они проводят личные приемы граждан, осматривают инфраструктуру и наличие комфортных условий. В докладе отмечается, что часть обращений граждан к омбудсмену «разрешается на месте при активном участии» региональных властей.

В середине августа 2024 года МЧС отчитывалось, что приграничные районы из-за боевых действий покинули 121 тыс. человек. Тогда для людей были открыты 143 ПВР в 11 регионах страны, в них находились 8 тыс. эвакуированных, в том числе 2,5 тыс. детей. Еще 450 пунктов готовились к принятию 35 тыс. беженцев.

Полина Мотызлевская