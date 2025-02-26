Жительница Энгельса пойдет под суд за насилие в отношении сотрудниц ПДН

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы о применении насилия в отношении сотрудниц ПДН (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 20 ноября минувшего года двое сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Энгельсское» прибыли в дом на ул. Парковая в с. Широкополье Энгельсского района, чтобы проверить сообщение о распитии фигуранткой алкоголя в присутствии детей. Та же распылила в глаза полицейских аэрозольный балончик со слезоточивым веществом.

В итоге представители власти получили химические ожоги глаз, рта, глотки и носа, что оценивается как легкий вред здоровью. Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов