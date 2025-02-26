В Башкирии задержан участник экстремистской организации

Управление ФСБ по Башкирии задержало жителя Октябрьского, подозреваемого в участии в запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что фигурант уголовного дела 1969 года рождения присоединился к этой структуре в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Достоверно зная о признании в 2022 году ее экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации, он продолжил противоправную деятельность, пропагандируя ее идеологию, изготавливая и распространяя текстовые и видеоматериалы, содержащие соответствующую символику, а также призывая жителей региона к вступлению в данную структуру»,— говорится в пресс-релизе.

Задержанный также отрицал легитимность Российской Федерации и ее законов, включая Конституцию. При участии фигуранта уголовного дела был создан Совет народных депутатов Октябрьского, который он же возглавил. Оперативниками ФСБ было установлено, что члены ячейки сдавали ежемесячные взносы, получая так называемые листы прописки и временные удостоверения личности. Задержанный также направлял «вербальные ноты» в различные международные организации о признании их исключительных прав как граждан СССР.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У членов ячейки прошли обыски. Изъятые документы направлены на экспертизу.

Наталья Балыкова