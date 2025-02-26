Замглавы минтранса Башкирии подал жалобу на приговор

Заместитель главы минтранса Башкирии Руслан Гарипов подал апелляционную жалобу на приговор Кировского райсуда Уфы. Две недели назад господин Гарипов был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при заключении двух госконтрактов общей стоимостью 34,5 млн руб. на перелет правительственных делегаций. Чиновнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов



Как сообщал «Ъ-Уфа», вместе с господином Гариповым был осужден бывший глава регионального минтранса Александр Булушев. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимые вину не признали.

Венера Хисамова