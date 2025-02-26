Власти Саратова готовы потратить 2,1 млн на устранение незаконной свалки

В Кировском районе Саратова намерены организовать вывоз и утилизацию строительных отходов с несанкционированной свалки. Информация об этом появилась накануне, во вторник, на сайте госзакупок.

В соответствии с техзаданием подрядчику предстоит собрать сломанные асфальт и бордюры с территории площадью 100 кв. м и разровнять землю. Исполнитель работ должен будет вывезти мусор на полигон, расположенный в 20 км от несанкционированной свалки.

Итоги торгов станут известны 6 марта. Победитель получит из бюджета города 2,1 млн руб. Работы необходимо завершить до 30 сентября текущего года.

Павел Фролов