Ставрополец Шаген Акопян вошел в состав сборной России по вольной борьбе

Спортсмен из Ставропольского края Шаген Акопян зачислен в состав сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кировского округа Фото: пресс-служба администрации Кировского округа

«Теперь парню предстоит подтвердить свой уровень на всероссийских и международных соревнованиях»,— отметили в администрации.

Шаген Акопян начал заниматься вольной борьбой в первом классе в спортивной школе №1. Главным достижением юного спортсмена стало выступление на всероссийском отборочном турнире, где он вошел в пятерку сильнейших.

Николай Аксенов