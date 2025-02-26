Авиарейс из аэропорта Сочи в Казань задержали почти на 9 часов

Авиарейс из Сочи в Казань задержан почти на 9 часов. Согласно онлайн-табло международного сочинского аэропорта, рейс N4-411 должен был вылететь сегодня 26 февраля в 16:50, но измененным временем вылета значится 02:05 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По данным авиакомпании Nordwind Airlines, задержка большинства рейсов, включая казанский, связана с ограничениями на полеты введенными в Международном аэропорту Сочи.

«Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

По сообщению представителя Росавиации, временные ограничения вводились в сочинском аэропорту в 01:47 и были сняты в 8 часов утра.

По данным Минобороны России, сегодняшней ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских БПЛА.

«83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 20 февраля вылет самолета по рейсу Новокузнецк — Казань был отложен на 7 часов из-за неблагоприятных погодных условий.

Артём Дергунов