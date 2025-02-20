Авиарейс из Новокузнецка в Казань задерживается на 7 часов из-за погодных условий

Вылет самолета по рейсу Новокузнецк — Казань отложен из-за неблагоприятных погодных условий — тумана. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика Nordwind Airlines в Telegram-канале.

«Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Новокузнецка, рейс отложен на 7 часов, первоначально рейс N4-754 должен был вылететь в столицу Татарстана в 07:40, но в данный момент ожидаемым временем вылета значится 14:50.

Артём Дергунов