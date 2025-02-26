Жители Ижевска назвали достойной пенсией 47,8 тысяч рублей в месяц

Жители Ижевска оценили достойную пенсию в 47,8 тыс. руб. в месяц. Согласно опросу сервиса SuperJob, это значение увеличилось по сравнению с предыдущими периодами: в июне 2024 года местные жители считали достаточной сумму в 45,4 тыс. руб., а в декабре 2023 года — 44,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом, россияне в среднем ожидают пенсию в размере 49,6 тыс. руб., что на 3% больше, чем в июне 2024 года. Ожидания по размеру пенсии увеличиваются с возрастом: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровень в 47,4 тыс. руб., тогда как россияне старше 45 лет ставят планку на уровне 50,2 тыс. руб.

Также отмечается, что чем выше уровень дохода, тем больше ожидания относительно пенсии. Например, люди с доходом до 50 тыс. руб. в месяц считают приемлемой пенсию в 45,9 тыс., тогда как те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб., ожидают 51 тыс.