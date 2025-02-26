В Новороссийске в районе Верхнебаканского запланированы взрывные работы

Взрывные работы запланированы 26 февраля в период с 12:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Первомайский» в поселке Верхнебаканский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно информации АО «Новоросцемент», в карьере цемзавода «Первомайский» в поселке Верхнебаканский под Новороссийском 26 февраля 2025 года в период с 12:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в поселке Верхнебаканском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Начался пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

Алена Воробьева