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Достопримечательности Ставрополья вошли перечень национальных турмаршрутов России

Новый туристический маршрут «Достояние Ставропольской губернии» и его окрестности теперь официально включены в реестр Министерства экономического развития РФ, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Сайт администрации Ставрополя

Фото: Сайт администрации Ставрополя

Карта пешеходного пути также опубликована на официальной странице Минэкономразвития. «Пройдя через Тифлисские ворота — символ города, туристы отправятся в экскурсию по Граду Креста», — говорится в описании маршрута.

Помимо живописных видов на предгорье, остатков древних строений и новых инсталляций, гостям предлагается отведать местную кухню. Меню собрано из старинных национальных рецептов.

Николай Аксенов

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