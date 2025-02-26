Достопримечательности Ставрополья вошли перечень национальных турмаршрутов России

Новый туристический маршрут «Достояние Ставропольской губернии» и его окрестности теперь официально включены в реестр Министерства экономического развития РФ, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт администрации Ставрополя Фото: Сайт администрации Ставрополя

Карта пешеходного пути также опубликована на официальной странице Минэкономразвития. «Пройдя через Тифлисские ворота — символ города, туристы отправятся в экскурсию по Граду Креста», — говорится в описании маршрута.

Помимо живописных видов на предгорье, остатков древних строений и новых инсталляций, гостям предлагается отведать местную кухню. Меню собрано из старинных национальных рецептов.

Николай Аксенов