В суд Екатеринбурга передано дело экс-участника «Смысловых галлюцинаций» Бурдина

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина для рассмотрения по существу. Как следует из картотеки суда, ему предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин в 2016 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин в 2016 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», Владимир Бурдин ударил ножом своего знакомого, с которым они совместно распивали алкогольные напитки. После инцидента потерпевший был госпитализирован с резаными ранами. Владимир Бурдин признал вину.

По решению суда в ноябре 2024 года он был арестован. Свердловский областной суд, рассмотрев 26 февраля апелляцию защиты обвиняемого, оставил его в СИЗО.

Владимир Бурдин ранее уже имел проблемы с законом. По данным СМИ, в 1991 году он был осужден на два года за кражу музыкального оборудования. В сентябре 2013 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал его по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В 2017 году Владимир Бурдин вновь был привлечен к уголовной ответственности по аналогичной статье: у него возник конфликт в супермаркете с одним из покупателей, которого он пырнул ножом. В результате его направили на принудительное лечение.

Мария Шараева