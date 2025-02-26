В теплицах под Самарой выявлены незаконно трудящиеся мигранты

Во время рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе полицейские проверили более 50 иностранных граждан, с каждым из которых были проведены беседы о необходимости соблюдения законов Российской Федерации, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полицейские собрали 16 административных материалов по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя мигрантов к административной ответственности по ч. 1, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Алексей Алексеев