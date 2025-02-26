Поезд из Челябинска в Севастополь начнет курсировать с 23 мая

Из Челябинска в Севастополь в 2025 году вновь запустят летний поезд «Таврия». Первый рейс из столицы Южного Урала запланирован на 23 мая. Об этом сообщает перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь. Из Севастополя в Челябинск первый рейс отправят 20 мая. Перевозчик уже открыл продажу билетов.

По данным сайта «Гранд сервис экспресс», стоимость проезда в плацкарте из Челябинска начинается от 9,3 тыс. руб., в купе — от 13,4 тыс. руб. Обратный рейс обойдется от 9,3 тыс. и 9,6 тыс. руб. в плацкарте и купе соответственно.

Из Челябинска поезд будет отправляться по пятницам в 3:25, прибывать в место назначения — по воскресеньям в 18:25. Рейс из Севастополя запланирован по вторникам в 00:15 с возвращением в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени.

Летние поезда из Челябинска в Севастополь перевозчик «Гранд сервис экспресс» впервые запустил в 2023 году.