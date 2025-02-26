В Самарской области вынесен приговор поджигателю коттеджа

Кинельским районным судом вынесен приговор 21-летнему местному жителю, обвинявшемуся в покушении на кражу и поджоге коттеджа в селе Домашка. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, молодой человек решил совершить кражу ноутбука из коттеджа. Но, проникнув через окно дома, он не смог найти компьютер.

«В целях сокрытия следов своего пребывания в доме на следующий день он снова пробрался в коттедж и поджег дом. Убедившись, что жилое здание горит, он покинул место преступления»,— объяснили в прокуратуре.

Суд назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы, заменив их на принудительные работы с удержанием 5 % от заработка в доход государства, и обязал его пройти курсы лечения от наркомании.

Алексей Алексеев