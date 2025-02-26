Перевозки в четырех ярославских округах оценили в 12,2 млрд

Автобусные пассажирские перевозки в Рыбинске, Угличском, Переславском и Ростовском округах оценили в 12,2 млрд руб. на период с 2025 по 2031 год. Информацию об этом ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» разместило в плане-графике закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что регион взял в лизинг 129 новых автобусов. Их направят на маршруты в Рыбинск, Переславский, Ростовский и Угличский округа. Планировалось, что с 1 апреля автобусы начнут курсировать.

Планируемые платежи за выполнение работ распределены следующим образом: 1,1 млрд — 2025 год, 1,6 млрд — 2026 год, 1,7 млрд — 2027, 7,7 млрд руб. — на последующие годы. Пока торги по поиску перевозчиков не объявлены.

Алла Чижова