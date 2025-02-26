Пост вице-губернатора Хакасии занял экс-руководитель госкомзакупа региона

Заместителем главы Хакасии назначен Дмитрий Бученика. Его кандидатуру большинством голосов одобрили по итогам 19-й сессии Верхового совета региона. Господин Бученика будет курировать сферы строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, жизнеобеспечения и охраны окружающей среды.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля этого года Юрий Курлаев подал в отставку с поста вице-губернатора Хакасии, который занимал с 2019 года. Тогда же стало известно, что он займет должность советника главы региона.

Дмитрий Бученика до этого назначения с 2019 года работал руководителем госкомитета по закупкам. Предложение перейти на новую работу глава Хакасии Валентин Коновалов озвучил в ходе рабочей встречи, на которой руководитель госкомзакупа отчитался о деятельности ведомства в 2024 году.

Александра Стрелкова