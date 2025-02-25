Петербургский тракторный завод избежал проблем на фоне санкционного давления

Санкции западных государств не осложнили работу АО «Петербургский тракторный завод». Об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишутину заявил директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Глава кабмина провел встречу с руководителем предприятия 25 февраля. Они обсудили разработку и выпуск новых моделей и агрегатов, подготовку кадров для завода. Господин Серебряков заверил, что санкции не отразились на объеме производства за последние три года.

«Ни одной минуты завод не стоял, наращивал объемы производства. Потому что все свое и белорусское, за исключением компонентов гидравлики и определенных элементов электроники»,— отметил директор завода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кировский завод в 2025 году запустит новое предприятие за 15 млрд рублей.

Татьяна Титаева