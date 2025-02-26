В Башкирии первый этап трассы Дюртюли — Ачит завершен на 72%

Готовность первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии составляет более 72%, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики. Трасса длиной 140 км войдет в состав продолжения скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе устройства конструктивных слоев дорожной одежды строители вынули более 20 млн куб. м грунта и построили более 12 млн куб. м насыпи. На 25 февраля проложено более 610 тыс. м кабельных линий электропередач, 188 тыс. м самонесущих изолированных проводов и 46 тыс. м дождевой канализации. Также установлено 5 тыс. опор освещения и светильников, отметили в минисетстве.

«Транспортный маршрут "Россия" протянется примерно на 12 тысяч км от Санкт-Петербурга до Владивостока. В него войдут как уже существующие трассы, так и построенные с нуля. Одна из них — магистраль М-12 "Восток"»,— отметил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин, недавно совершивший облет участка трассы М-12 от Татарстана до Свердловской области.

Майя Иванова