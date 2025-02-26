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Власти Кузбасса намерены сдержать рост цен на социально значимые товары

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сегодня на заседании регионального парламента заявил, что его «настораживает рост цен на полках магазинов».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас давно сформирован перечень из 24 социально значимых продовольственных товаров. На них должна быть минимальная наценка. Я бываю в магазинах, но этого не вижу. Например, картошка нашего производства в одном магазине стоит 50 руб., в другом — 40 руб., а в третьем — 70 руб. Нужно посмотреть наценки на продукты, разобраться в их формировании»,— отметил глава Кузбасса.

По его словам, власти переподпишут ранее заключенные соглашения с торговыми сетями о применении минимальных надбавок на социально-значимые продукты. Причем, перечень таких товаров может быть расширен.

Как писал «Ъ-Сибирь», список социально значимых товаров, на которые должны быть снижены наценки, власти Кузбасса определили в марте 2022 года. Он включил говядину, свинину, баранину, кур (кроме куриных окорочков), мороженую рыбу, сливочное и растительное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки и др.

Михаил Кичанов

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