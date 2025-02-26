Русским домам предложат транслировать мероприятия музея Чайковского в Удмуртии

Русским домам более чем 70 стран ближнего и дальнего зарубежья предложат выставки, виртуальные экскурсии и трансляции мероприятий музея-усадьбы Чайковского, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Соответствующее соглашение сроком на пять лет учреждение подписало с Россотрудничеством 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Миссия музея популяризировать его (композитора Петра Чайковского.— "Ъ-Удмуртия") наследие и вклад в мировую культуру»,— сказала директор учреждения Татьяна Неганова. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что соглашение способствует укреплению международных связей и культурному обмену.

Русские дома — неформальное название для загранпредставительств Россотрудничества. Организация представлена в 71 стране. Она занимается продвижением русской культуры, науки и образования.