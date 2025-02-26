Бойцы группировки «Север» построили «подземный город» на харьковском направлении

На одном из участков харьковского направления военнослужащие группировки войск «Север» построили скрытый подземный комплекс для отдыха и подготовки к боевым задачам. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения»,— рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Там же проводится ротация.

«Подземный город» возводился в перерывах между боевыми задачами, преимущественно ночью. На глубине нескольких метров оборудованы жилые помещения, проведены электричество и коммуникации. Для защиты от возможных атак на входах установлены ловушки, а также создана сеть скрытых выходов.

Кроме того, подземный комплекс используется для анализа боевых ситуаций, зафиксированных с помощью объективного контроля. «Благодаря скрытым позициям военнослужащие могут незаметно атаковать, проводить штурмовые вылазки и разведку в любое время суток»,— добавили в Минобороны.

О группировке войск «Север» Минобороны впервые сообщило в апреле 2024 года. Ее бойцы сейчас отбивают у ВСУ захваченные районы Курской области, обороняют белгородское пограничье и ведут бои в северной части Харьковской области.