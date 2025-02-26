Вылет самолета из Челябинска в Сочи задерживается на 12 часов

В аэропорту Челябинска задерживается рейс в Сочи. Вылет самолета перенесен на 12 часов. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

Рейс выполняют две авиакомпании — Nordwind Airlines и «Икар». Самолет должен был вылететь из Челябинска 26 февраля в 5:30. Однако время в онлайн-табло изменилось на 17:40.

Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале, аэропорт Сочи 26 февраля с 1:47 по московскому времени был временно закрыт для приема и отправки самолетов из-за угрозы безопасности. Ограничения сняты только в 8 утра по московскому времени.