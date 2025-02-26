На имущество подрядчика после плохого ремонта дороги в Чебаркуле наложили арест

Арбитражный суд Челябинской области по заявлению региональной прокуратуры наложил арест на движимое и недвижимое имущество ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» в пределах суммы исковых требований 48,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда. Надзорное ведомство взыскивает с подрядчика средства в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение госконтракта на ремонт дороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал».

Суд удовлетворил заявление прокуратуры о принятии обеспечительных мер частично. Так, помимо ареста имущества, инстанция запретила УФНС по Челябинской области совершать реорганизацию либо ликвидацию компании, а управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону (Росреестр) и межрайонному регистрационно-экзаменационному отделу ГИБДД ГУ МВД РФ по области — регистрировать недвижимое и движимое имущество соответственно. Надзорное ведомство также просило арестовать счета компании на 48,6 млн руб.; запретить «Глобусу» как-либо ухудшать положение своих сотрудников и акционеров, открывать новые счета и останавливать производство; кроме того, прокуратура требовала от организации прекратить выплату дивидендов и распределение прибыли и убытков. Однако эту часть заявления суд оставил без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее региональное надзорное ведомство подало к ПКФ «Глобус» иск о взыскании 46,2 млн руб. в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение госконтракта и 2,4 млн рублей процентов за использование чужих средств после ремонта дороги в Чебаркуле. Во время проверки прокуратура установила, что выравнивающий и верхний слой трассы сделали более тонкими, чем предусмотрено проектом и государственными стандартами. При этом работы приняты и оплачены в полном объеме.

Виталина Ярховска