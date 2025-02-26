Суд вынес приговор заключенным, устроившим массовый бунт в ангарской колонии

В Иркутской области суд вынес приговор 12 заключенным по делу о беспорядках в ИК-15 на территории Ангарска. Их признали виновными в организации массовых беспорядков (ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Подсудимым назначили от 5,5 лет до 21 года лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», протесты в колонии строгого режима №15 произошли 9-10 апреля 2020 года. Около 20 осужденных, выступая против действий администрации, порезали себе руки. На следующий день около 300 заключенных в знак протеста против того, что совершивших попытку суицида вывезли в неизвестном направлении, отказались выйти на зарядку, после чего начали бросать в сотрудников камни и поджигать строения в промзоне. В результате пожара сгорели производственные цеха, сельхозпостройки, профтехучилище и школа. Для подавления бунта был привлечен спецназ ГУФСИН.

На следующий день после массовых беспорядков под завалами было найдено тело повешенного осужденного. По факту произошедшего следователи тогда возбудили три уголовных дела.

Александра Стрелкова