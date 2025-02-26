Суд вынес приговор заключенным, устроившим массовый бунт в ангарской колонии
В Иркутской области суд вынес приговор 12 заключенным по делу о беспорядках в ИК-15 на территории Ангарска. Их признали виновными в организации массовых беспорядков (ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Подсудимым назначили от 5,5 лет до 21 года лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как писал «Ъ», протесты в колонии строгого режима №15 произошли 9-10 апреля 2020 года. Около 20 осужденных, выступая против действий администрации, порезали себе руки. На следующий день около 300 заключенных в знак протеста против того, что совершивших попытку суицида вывезли в неизвестном направлении, отказались выйти на зарядку, после чего начали бросать в сотрудников камни и поджигать строения в промзоне. В результате пожара сгорели производственные цеха, сельхозпостройки, профтехучилище и школа. Для подавления бунта был привлечен спецназ ГУФСИН.
На следующий день после массовых беспорядков под завалами было найдено тело повешенного осужденного. По факту произошедшего следователи тогда возбудили три уголовных дела.