В Каменске-Уральском представили проект легкоатлетического манежа

Строители представили проект легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском (Свердловская область), который будет включать блок для игровых видов спорта, сообщили в городской администрации. Работы по проектированию и строительству манежа выполняет компания УКС «Каменскстрой» (входит в «Атомстройкомплекс»).

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Площадь манежа превысит 7 тыс. кв. м, он будет состоять из спортивного и административного блоков. В двухэтажном административном блоке разместятся гардероб, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты и буфет. В спортивной части предусмотрены беговые дорожки, секторы для прыжков в высоту и длину, с шестом, для толкания ядра, метания молота и диска. Появятся площадка для мини-футбола, фитнес-зал и тренажерный зал.

Фасад манежа будет обращен на улицу Каменскую с широким заездом для транспорта и парковкой для автобусов, так как площадка станет местом для соревнований регионального уровня. «Вдоль здания организованы пешеходные зоны шириной 3,5 м. Посещать манеж смогут также маломобильные спортсмены и зрители — в проекте предусмотрены пандусы на входной группе и лифты в административном блоке»,— отметил директор УКС «Каменскстрой» Максим Кузнецов.

Напомним, строительство манежа началось весной 2024 года, его планируется завершить в 2026 году. Общая стоимость работ оценивалась примерно на 672,7 млн руб., создание объекта будет осуществляться за счет правительства и компании «Русал», которая выделила средства на проектирование.

Ирина Пичурина