В Хакасии уроженца Украины осудят за оправдание терроризма

В Хакасии правоохранители возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении уроженца Украины, проживающего в регионе. Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы, сообщает УФСБ республики.

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По данным органов госбезопасности, обвиняемый, являясь активистом запрещенного в России экстремистского движения, выступал против проведения специальной операции. В 2023 году, считают следователи, в украинском Telegram-канале он «неоднократно публиковал комментарии с положительной оценкой вооруженных сил Украины».

Кроме того, говорится в сообщении, злоумышленник высказывался о необходимости истребления русскоязычного населения. Уточняется, что свою вину фигурант дела признал и оказывал содействие следствию.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе в Хакасии суд вынес приговор уроженцу Харьковской области по делу о подготовке теракта. Подсудимому назначили шесть лет лишения свободы. Как установило следствие, 61-летний выходец из Купянска, получивший гражданство РФ в 2022 году, по заданию СБУ намеревался осуществить теракт на объектах Минобороны РФ в Хакасии.

Александра Стрелкова