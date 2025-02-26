В Судане разбился военный самолет с офицерами на борту

В окрестностях Омдурмана, второго по величине города Судана, разбился военный самолет. Погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров, сообщает газета Alrakoba со ссылкой на военный источник.

По данным Al Arabiya, причиной крушения стала техническая неисправность. Телеканал отмечает, что самолет упал через несколько минут после вылета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме. Самолет принадлежал армии Судана.

«Один из наших самолетов потерпел крушение вечером во время взлета из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц»,— говорится в сообщении суданской армии.

С апреля 2023 года суданская армия ведет бои с Силами быстрого реагирования. В последние месяцы регулярные формирования перешли в наступление на позиции СБР в Хартуме и в еще нескольких провинциях. Суданские власти надеются подавить мятежные силы до конца этого года.