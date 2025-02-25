В Краснодаре объявили сигнал беспилотной опасности

В Краснодаре в ночь на 26 февраля объявили сигнал «Беспилотная опасность». Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие»,— говорится в сообщении официального приложения МЧС России.

Жителям рекомендуют соблюдать бдительность, не находиться на открытых участках улиц и укрыться в помещении без окон до получения сигнала «Отбой».

Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что регулярные СМС-оповещения о беспилотной опасности не являются следствием прямой атаки на территорию города или других населенных пунктов, указанных в сообщениях.

Нурий Бзасежев