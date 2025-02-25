В Краснодаре объявили сигнал беспилотной опасности
В Краснодаре в ночь на 26 февраля объявили сигнал «Беспилотная опасность». Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие»,— говорится в сообщении официального приложения МЧС России.
Жителям рекомендуют соблюдать бдительность, не находиться на открытых участках улиц и укрыться в помещении без окон до получения сигнала «Отбой».
Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что регулярные СМС-оповещения о беспилотной опасности не являются следствием прямой атаки на территорию города или других населенных пунктов, указанных в сообщениях.