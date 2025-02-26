В Ярославле установят бюст адмирала Ушакова

В Ярославле в августе 2025 года установят бюст адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Автором мемориала является почетный член Российской академии художеств Константин Константинов. Право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время» в рамках лиги «Машина времени», финал которой прошел в Ярославле в 2024 году. Это просветительский проект Фонда Андрея Первозванного.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.

Алла Чижова