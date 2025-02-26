Инфляция в Ярославской области ускорилась в январе

Годовая инфляция в Ярославской области в январе 2025 года составила 10,67%, что выше показателей Центрального федерального округа (10,07%) и России (9,92%). Ускорение инфляции связано с увеличением затрат поставщиков непродовольственных товаров и ростом тарифов на услуги. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Цены на продовольственные товары в январе снизились до 12,04% по сравнению с 12,22% месяцем ранее. Увеличение импорта помидоров и укрепление рубля привели к замедлению роста цен на эти продукты. Издержки переработчиков риса сократились из-за расширения предложения риса-сырца, что снизило темпы роста цен на шлифованный рис.

Цены на непродовольственные товары в январе выросли до 5,87% после 4,70% месяцем ранее. У производителей ювелирных изделий увеличились издержки из-за роста мировых цен на золото и повышенного спроса на изделия из этого металла. Стоимость российских автомобилей также выросла вслед за среднерыночными ценами после увеличения утильсбора с 1 января 2025 года.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе составил 13,52% против 13,24% месяцем ранее. С 1 января 2025 года были проведены индексации тарифов на пассажирский транспорт, что привело к более значительному росту цен по сравнению с январем прошлого года, когда индексация не проводилась.

Антон Голицын