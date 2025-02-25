ОАО «РЖД» оштрафовали на 250 тыс. рублей за нарушения на перегоне в Ленобласти

Компанию ОАО «РЖД» оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за нарушений, выявленных на перегоне Жарок — Посадниково в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

Как пояснили в СЗТП, Волховстроевская транспортная прокуратура провела проверку исполнения градостроительного законодательства, а также правил безопасности на ж/д транспорте. Сотрудники ведомства установили, что пути общего пользования на указанном участке в течение долгого времени эксплуатировались по процедуре временного ввода.

«При этом необходимые документы для получения разрешения Ростехнадзора не оформляются»,— добавили в надзорном ведомстве.

В результате вмешательства транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» было привлечено к административной ответственности в рамках ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). В пресс-службе СЗТП также добавили, что устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЖД займутся реконструкцией станции «Колпино» и строительством новых путей.

Дарья Астанина