Объем выданных в Петербурге POS-кредитов в январе 2025 года уменьшился на 9%

По итогам января текущего года объем выданных в Петербурге POS-кредитов (выдаются в торговых точках —«Ъ-СПб») составил 591,24 млн рублей. Этот показатель на 9% меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) 20 февраля сообщают «Ведомости Северо-Запад».

В количественном выражении число выданных POS-кредитов в январе 2025 года в городе достигло 8750 займов — на 4% меньше, чем в предыдущем месяце. Помимо этого, на 5% снизился размер среднего чека — до 68 тыс. рублей.

Что касается Ленобласти, то там в первом месяце года гражданам выдали 2400 таких кредитов — на 12% меньше по сравнению с декабрем 2024-го. Общий объем выданных POS-кредитов в 47-м регионе снизился на 15%, составив 149,38 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе этого года объем одобренных лимитов по кредитным картам в Петербурге достиг 5,61 млрд рублей. Это на 35% меньше по сравнению с показателем за декабрь 2024 года.

Андрей Цедрик