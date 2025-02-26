Приезжих возвели в учетную степень

В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли очередные масштабные рейды по поиску нелегалов. Силовики наведались на Сенной рынок, а также устроили облаву в частном секторе Усть-Луги. В первом случае полицейскими было выявлено 25 нарушителей миграционного режима, а после второго — два десятка натурализованных граждан РФ отправилось в военкомат для постановки на учет. С начала февраля всех неблагонадежных иностранцев начали вносить в специальный реестр контролируемых лиц, попадание в который налагает на приезжих серьезные ограничения. Между тем эксперты полагают, что на сегодняшний день такая система в силу ее несовершенства доставляет массу проблем даже самим правоохранителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОМОН «Бастион» Росгвардии проверил более 100 человек во время миграционного рейда на Сенном рынке Санкт-Петербурга

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ ОМОН «Бастион» Росгвардии проверил более 100 человек во время миграционного рейда на Сенном рынке Санкт-Петербурга

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ

В ГУ МВД России по региону сообщили 25 февраля, что 70 сотрудников различных подразделений главка, в том числе кинологи, провели «профилактический рейд» в Кингисеппском районе. Проверка прошла в частном секторе на территории квартала Краколье в портовом поселке Усть-Луга, где пару недель назад произошел крупный пожар в чайхане, в котором пострадали шесть человек, включая троих граждан Киргизии и жителя Ивангорода. Четверо из них сейчас находятся в реанимации, а владелец сгоревшего кафе восточной кухни стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Следствием установлено, что в результате нарушения подозреваемым правил пожарной безопасности при оказании опасных для жизни и здоровья услуг быстрого питания в кафе в пос. Усть-Луга, квартал Краколье, произошло возгорание, приведшее к полному выгоранию помещения общественного питания»,— сказано в релизе Следственного комитета России (СКР) по области.

После недавней облавы в Краколье полицейские проверили свыше 250 граждан, среди которых нашли около 50 мигрантов, у половины из которых были проблемы с документами.

«Правонарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима»,— указали в МВД.

Свою лепту внесли и гаишники, которые параллельно досмотрели более ста автомобилей, после чего несколько водителей также были привлечены к административной ответственности.

В тот же день ОМОН «Бастион» устроил облаву на Сенном рынке Петербурга. Однако этот рейд, как уточнили в пресс-службе Росгвардии, прежде всего был направлен на тех, кто получил российский паспорт, но проигнорировал обязательство встать на воинский учет. «22 работника рынка доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Спецназ Росгвардии оказал содействие военным следователям и представителям военкомата»,— отметили в ведомстве.

На кадрах оперативной съемки слышно, как сотрудник спецподразделения предлагает натурализованным мигрантам вступить в ряды Вооруженных сил РФ.

С 5 февраля текущего года информация о приезжих, нарушивших российские законы, вносится в реестр контролируемых лиц на сайте МВД России. Такая система предназначена для учета иностранцев, находящихся в РФ без законных оснований на это. Соответствующая информация будет находиться в базе вплоть до выдворения нарушителя либо до урегулирования его правового положения на территории страны.

В частности, попавшему в нее мигранту запрещается менять место жительства без разрешения, выезжать за пределы региона, в котором он проживает, покупать недвижимость и автомобиль, заключать брак, открывать счета в банке, а также управлять машиной и отдавать своих детей в школы и детсады. Неоднократное нарушение ограничений грозит нелегалу депортацией и помещением в спецучреждение полиции.

Между тем опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают, что на данном этапе в работе реестра зафиксирована масса сбоев, связанных с ошибочным занесением туда законопослушных лиц. Также немало вопросов вызывает и порядок исключения из черного списка.

Так, юрист компании «Миграционные Юристы» Капрел Бабасинян обращает внимание, что МВД при внесении в базу часто руководствуется устаревшими данными.

«То есть человеку после этого нужно бегать и доказывать, что он находится в России легально, а нарушение, допустим, было пару лет назад и что сейчас у него все хорошо,— пояснил господин Бабасинян.— Но это еще полбеды. Доказать — это одно. В целом можно даже электронно решить вопрос: написать обращение, получить условно через неделю-две ответы. МВД даже специальную линию для этого создало. Но ответ МВД о том, что вы в ближайшее время будете исключены из реестра или уже исключены, не говорит о том, что проблема решена, к сожалению. Потому что полиция уже успела передать банкам всю информацию. Счета заблокированы. А информации о том, что человек вышел из реестра МВД, еще не передала. Даже если прийти в банк со справкой, то они все равно не смогут ничего разблокировать из-за электронного документооборота».

При этом эксперт подчеркивает, что в целом сотрудники полиции признают свои ошибки, связанные с работой реестра. «У нас не было такого, чтобы в МВД сказали: идите отсюда, мы не уберем вас из реестра. Все очень адекватно. Но видно, что полицейские сами "зашиваются", потому что в этой базе десятки тысяч граждан. И они сами не понимают, что делать с таким объемом»,— заключил юрист.

Андрей Кучеров