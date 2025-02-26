Приезжих возвели в учетную степень
После рейдов петербургских силовиков десятки мигрантов пополнили черный список нелегалов
В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли очередные масштабные рейды по поиску нелегалов. Силовики наведались на Сенной рынок, а также устроили облаву в частном секторе Усть-Луги. В первом случае полицейскими было выявлено 25 нарушителей миграционного режима, а после второго — два десятка натурализованных граждан РФ отправилось в военкомат для постановки на учет. С начала февраля всех неблагонадежных иностранцев начали вносить в специальный реестр контролируемых лиц, попадание в который налагает на приезжих серьезные ограничения. Между тем эксперты полагают, что на сегодняшний день такая система в силу ее несовершенства доставляет массу проблем даже самим правоохранителям.
ОМОН «Бастион» Росгвардии проверил более 100 человек во время миграционного рейда на Сенном рынке Санкт-Петербурга
Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ
В ГУ МВД России по региону сообщили 25 февраля, что 70 сотрудников различных подразделений главка, в том числе кинологи, провели «профилактический рейд» в Кингисеппском районе. Проверка прошла в частном секторе на территории квартала Краколье в портовом поселке Усть-Луга, где пару недель назад произошел крупный пожар в чайхане, в котором пострадали шесть человек, включая троих граждан Киргизии и жителя Ивангорода. Четверо из них сейчас находятся в реанимации, а владелец сгоревшего кафе восточной кухни стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
«Следствием установлено, что в результате нарушения подозреваемым правил пожарной безопасности при оказании опасных для жизни и здоровья услуг быстрого питания в кафе в пос. Усть-Луга, квартал Краколье, произошло возгорание, приведшее к полному выгоранию помещения общественного питания»,— сказано в релизе Следственного комитета России (СКР) по области.
После недавней облавы в Краколье полицейские проверили свыше 250 граждан, среди которых нашли около 50 мигрантов, у половины из которых были проблемы с документами.
«Правонарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима»,— указали в МВД.
Свою лепту внесли и гаишники, которые параллельно досмотрели более ста автомобилей, после чего несколько водителей также были привлечены к административной ответственности.
В тот же день ОМОН «Бастион» устроил облаву на Сенном рынке Петербурга. Однако этот рейд, как уточнили в пресс-службе Росгвардии, прежде всего был направлен на тех, кто получил российский паспорт, но проигнорировал обязательство встать на воинский учет. «22 работника рынка доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Спецназ Росгвардии оказал содействие военным следователям и представителям военкомата»,— отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной съемки слышно, как сотрудник спецподразделения предлагает натурализованным мигрантам вступить в ряды Вооруженных сил РФ.
С 5 февраля текущего года информация о приезжих, нарушивших российские законы, вносится в реестр контролируемых лиц на сайте МВД России. Такая система предназначена для учета иностранцев, находящихся в РФ без законных оснований на это. Соответствующая информация будет находиться в базе вплоть до выдворения нарушителя либо до урегулирования его правового положения на территории страны.
В частности, попавшему в нее мигранту запрещается менять место жительства без разрешения, выезжать за пределы региона, в котором он проживает, покупать недвижимость и автомобиль, заключать брак, открывать счета в банке, а также управлять машиной и отдавать своих детей в школы и детсады. Неоднократное нарушение ограничений грозит нелегалу депортацией и помещением в спецучреждение полиции.
Между тем опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают, что на данном этапе в работе реестра зафиксирована масса сбоев, связанных с ошибочным занесением туда законопослушных лиц. Также немало вопросов вызывает и порядок исключения из черного списка.
Так, юрист компании «Миграционные Юристы» Капрел Бабасинян обращает внимание, что МВД при внесении в базу часто руководствуется устаревшими данными.
«То есть человеку после этого нужно бегать и доказывать, что он находится в России легально, а нарушение, допустим, было пару лет назад и что сейчас у него все хорошо,— пояснил господин Бабасинян.— Но это еще полбеды. Доказать — это одно. В целом можно даже электронно решить вопрос: написать обращение, получить условно через неделю-две ответы. МВД даже специальную линию для этого создало. Но ответ МВД о том, что вы в ближайшее время будете исключены из реестра или уже исключены, не говорит о том, что проблема решена, к сожалению. Потому что полиция уже успела передать банкам всю информацию. Счета заблокированы. А информации о том, что человек вышел из реестра МВД, еще не передала. Даже если прийти в банк со справкой, то они все равно не смогут ничего разблокировать из-за электронного документооборота».
При этом эксперт подчеркивает, что в целом сотрудники полиции признают свои ошибки, связанные с работой реестра. «У нас не было такого, чтобы в МВД сказали: идите отсюда, мы не уберем вас из реестра. Все очень адекватно. Но видно, что полицейские сами "зашиваются", потому что в этой базе десятки тысяч граждан. И они сами не понимают, что делать с таким объемом»,— заключил юрист.