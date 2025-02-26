Министр АПК Пермского края может продолжить карьеру в агробизнесе

Глава министерства агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков, который покидает должность с 1 марта, может продолжить работу в сельхозотрасли. По словам собеседников «Ъ-Прикамье», не исключено, что он трудоустроится в одну из структур бизнесмена Александра Кириленко. Последний через ООО «К4» владеет ООО «Антар», которое зарегистрировано в Частинском округе. Общество занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года выручка общества от продажи составила почти 607 млн руб., чистая прибыль — 43,76 млн руб. Общество управляет активами бывшего сельхозкооператива «Нива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году господин Кириленко зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство «Тюш» в Октябрьском округе, которое будет заниматься выращиванием, зерновых, зернобобовых и семян. Ранее источники говорили, что предприниматель намерен создать агрохолдинг, в состав которого войдет имущество ряда предприятий обанкротившейся группы «Ашатли».

В Перми Александр Кириленко является соучредителем ООО «ТД “Айсберг”» (50%) и ООО «Айсберг Модерн» (70%), которые управляют одноименными торговыми центрами, расположенными в Перми на ул. Попова, 16 и 22.

О том, что Павел Носков покидает должность министра АПК, стало известно на минувшей неделе. По одной из версий, господин Носков решил найти новую работу.