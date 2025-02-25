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Блогеру из Куеды продлили срок ареста на полгода

Пресненский суд Москвы на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей уроженцу Куеды (Пермский край) блогеру Аязу Шабутдинову, сообщает «Ъ». В СИЗО он пробудет до 12 августа. Предыдущий срок ареста истекал 27 февраля.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выходца из Прикамья и совладельца «Like-Центра» задержали 3 ноября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 57 млн руб. Он проходит по 113 эпизодам мошенничества. По версии следствия, блогер создавал у граждан «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Следователи считают, что люди покупали у Шабутдинова курсы стоимостью от 150 тыс. до 350 тыс. руб., но не получали обещанных результатов.