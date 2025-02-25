В Республике Крым объявили ракетную опасность

Система РСЧС разослала предупреждение о ракетной опасности в Крыму. СМС-оповещения поступают на телефоны жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Жителей края просят сохранять спокойствие, быть бдительными и избегать открытых участков улиц. Следует оставаться в укрытии до получения сигнала «Отбой».

Ранее ЕДДС Краснодара также рассказывала о массовых рассылках сообщений об авиационной опасности. Подобные оповещения означают, что вблизи границ указанного региона замечены БПЛА или иные источники опасности. При этом подобные сигналы не являются следствием прямой атаки на территорию.

Алина Зорина