Александра Сагалович: «Декрет научил меня тому, что все изменчиво и это невозможно контролировать»

Александра, СЕО «Яндекс Музыки», рассуждает о важности гибкости в жизни:

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«Я мама двух потрясающих мальчиков, и муж с гордостью зовет меня "матерью драконов". И в первый, и во второй раз я уходила в декрет с серьезной должности, поэтому чувствовала себя уверенно.

Люблю свою работу и команду, получаю огромное количество энергии от того, что мы создаем вместе — это сильно мотивировало вернуться обратно, в водоворот проектов и задач. Время в декрете использовала, чтобы заглянуть в себя и понять, что мне действительно нравится и к чему могла бы тянуться. Это помогло сформировать план дальнейшего карьерного пути.

Главная трудность, с которой я столкнулась,— это внутренние опасения. Вдруг не смогу вернуться, что-то пойдет не так, без меня все будет настолько хорошо, что моя позиция станет не нужна. Конечно, эти опасения забирают много энергии. Поэтому в декрете действительно важно чувствовать, что о тебе заботится не только семья, но и коллеги. Мне это очень помогло.

Декрет точно научил меня принимать, что все изменчиво и это невозможно контролировать. Я посоветовала бы женщинам, которые боятся потерять карьеру, не опасаться. Оставайтесь на связи со своей командой, чтобы держать руку на пульсе, не торопитесь и будьте с ребенком в декрете ровно столько, сколько вам нужно».