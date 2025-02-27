Татьяна Фомина: «Работающая мать — это ниндзя и многорукий Шива»

Татьяна, директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru, делится мыслями:

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«Первая беременность была незапланированной, поэтому у меня не было варианта не работать — нужно оплачивать ипотеку. Это позволило проще пережить опыт первого материнства и не захлебываться чувством вины из-за того, что отдаю ребенка няне. Во втором декрете уже не было давления обстоятельств, и я смогла признаться себе, что не из тех женщин, которые могут просидеть дома месяцами, и это нормально. Я знала, что проводить с детьми время можно и работая в офисе пять дней в неделю. Тогда получается быть максимально включенной, не уставшей от быта, без дня сурка в декрете. Хотя у работающей мамы может быть меньше времени с детьми, это время полностью посвящено им.

Работающая мать — это ниндзя и многорукий Шива в одном флаконе! Я считаю, что родительство многое дает тебе как руководителю: это и практика принятия другого человека, и желание помочь в развитии, не травмируя и не калеча «под себя», а во благо.

Конечно, расти в карьере я всегда была мотивирована сама по себе. Но желание показать детям мир, дать им все самое лучшее и быть достойным примером — сильный драйвер развития. Для меня важно, чтобы мои дети могли мной гордиться».