Оксана Волощук: «Ребенок — это не обуза, а кайф»

Оксана, коммерческий директор нефинансовых сервисов Т-Банка, делится опытом:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru

«У меня четверо детей. Я уходила в декрет с первым ребенком, а с последующими детьми декретов у меня не было вообще. Когда ребенку исполнилось полтора месяца, я сообщила новому руководителю, что готова вернуться к обязанностям. Он ответил, что свободных мест нет, но позже вернулся и сказал: "Слушай, выходи, у нас тут такое дело: ты возьмешь не только ПФО, но и еще два дополнительных региона. Как, готова?" Я ответила: "Не вопрос, готова!" — и, когда ребенку было три с половиной месяца, вернулась в компанию.

По возвращении из декрета я не столкнулась с трудностями, так как за период моего отсутствия на рынке не произошло значительных изменений. Тем не менее я оставалась в курсе событий: читала статьи, подписывалась на различные каналы и издания. Это помогало мне всегда быть в теме происходящего на рынке.

Материнство научило меня многозадачности. Важно быть в курсе событий и развивать терпимость при работе с командой. Я всегда поддерживаю тех, кто хочет совмещать материнство и карьеру».