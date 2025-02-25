Предложение оборудования для бизнеса в Ростове за год выросло вдвое

В 2024 году предложение на рынке профессионального оборудования для бизнеса в Ростове выросло вдвое. К такому выводу пришли аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Наиболее значительный рост показали лабораторное оборудование, устройства для логистических компаний и складов — его стали продавать в четыре раза чаще. Объявлений о продаже оборудования для автобизнеса и приготовления пищи стало в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. В два раза чаще на продажу выставляли промышленные устройства.

При этом, доля нового оборудования на площадке достигла 85%. В компании считают, что бизнес заинтересован в надежной технике, на ремонт которой не придется тратиться в краткосрочной перспективе.

«В настоящее время при покупке оборудования бизнес стремится минимизировать риски возникновения поломок, поэтому надежность и ремонтопригодность является ключевым фактором», — считает директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» Илья Дудковский.

Дмитрий Ковалевский