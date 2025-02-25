«Яндекс» запустил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» через свое приложение

Сервис «Яндекс Go» запустил для жителей Петербурга новую услугу — аренду пауэрбанков «Бери заряд» через собственное приложение. Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, с 25 февраля взять зарядку можно внутри приложения Go. В городе на Неве на сегодняшний день аренда доступна более чем на 6,7 тыс. станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Яндекс Go» Фото: Пресс-служба «Яндекс Go»

Сами станции размещены в ресторанах, торговых центрах и других городских локациях. В частности, с «Бери заряд» сотрудничает более 10 тыс. партнеров, включая такие сети как Rostic's, «Вкусвилл», X5 Group, Burger King, «Дикси», «Мегафон» и другие. В ближайшие два года сервис планирует расширить сеть точек расстановки станций в Петербурге, пообещали в компании.

«Яндекс» приобрел сервис «Бери заряд» в декабре 2024 года. Он вошел в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами — каршерингом, самокатами и велосипедами. В ближайшие два года компания намерена инвестировать в распространение зарядных станций более 2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Яндекс» объявила о запуске тестового проекта по размещению наружной рекламы на цифровых экранах Петербурга и Ленинградской области. На этапе тестирования реклама будет размещаться на экранах в витринах пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета».

Андрей Цедрик