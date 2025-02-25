На реализацию программы «Электронный Краснодар» направят 1 млрд рублей

С 2025 по 2027 год на реализацию программы «Электронный Краснодар» из бюджета города и региона планируют выделить более 1 млрд руб. Сведения об этом содержатся в актуальной редакции муниципальной программы, размещенной на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году финансирование программы составит 361 млн руб., а в 2026 и 2027 годах — по 346 млн руб. В 2024 году на эти цели выделили 257 млн руб., а в 2023 году — 221 млн руб. Общий объем финансирования составляет 2,9 млрд руб.

Программа действует с 2017 года и включает три этапа. Финальный этап запланирован на 2026–2027 годы.

В документе указано, что программа необходима для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и юридическими лицами с помощью информационно-коммуникационных технологий. Также отмечается, что деятельность администрации в области коммуникации с населением нуждается в стандартизации и регламентации. Средства планируют направить на приобретение и внедрение автоматизированных и информационных систем, разработку мобильных приложений, лицензирование программного обеспечения, перевод архивных документов в цифровой формат, оборудование рабочих мест аппаратными комплексами и установку систем видеонаблюдения в городе.

Алина Зорина