Как построят — так и вылечат

В Саратовской области не хватает медицинских кадров, наблюдаются системные нарушения в госзакупках, а также при строительстве новых учреждений, рассказали на совещании в Облдуме. Председатель Счетной палаты Дмитрий Лаврушин рекомендовал эффективнее расходовать бюджетные деньги. В прокуратуре области указывают на срыв одного из целевых показателей программы, инициированных президентом России. Депутаты отмечают, что у региона есть еще пять лет на исправление ошибок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский инфекционный центр подтапливает после ввода в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Минздрав Саратовской области Саратовский инфекционный центр подтапливает после ввода в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Минздрав Саратовской области

В Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующая программа инициирована президентом Владимиром Путиным еще пять лет назад и касается сел и городов с населением до 50 тыс. человек, напомнил собравшимся председатель парламента Алексей Антонов.

«Общий объем финансирования программы за прошедшие пять лет составил 10 млрд руб. В 2024 году на реализацию мероприятий было выделено более 1,74 млрд»,— сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков. На эти средства в прошлом году удалось ввести в эксплуатацию инфекционное отделение в Красноармейской районной больнице, поликлинику в Новоузенске, в Поливановке Ленинского района Саратова, рассказал чиновник. В 2025 году на программу предусмотрено финансирование 2,6 млрд руб., будет построено пять новых объектов.

При этом только 58,5% граждан удовлетворены медицинской помощью. Не последнюю роль в настрое жителей играет нехватка медицинских кадров, отметил чиновник. Так, в первичном звене районов области не хватает 372 врачей и 211 средних медицинских работников, сообщил господин Дудаков.

О системных нарушениях, выявляемых при строительстве новых объектов, рассказал председатель Счетной палаты области Дмитрий Лаврушин. Прежде всего они касаются проектно-сметной документации. «При реконструкции поликлиники Красноармейской районной больницы заказчик ГКУ „Управление капитального строительства“ (УКС) на момент начала работы не располагал соответствующей проектно-сметной документацией с положительным заключением государственной экспертизы»,— рассказал господин Лаврушин.

При строительстве поликлиники Базарно-Карабулакской районной больницы недостатки в проектно-сметной документации привели к частичному перераспределению бюджетных средств с одного объекта на другой. Однако затем появилась потребность в дополнительных средствах при строительстве объекта, что не было предусмотрено изначально. При этом на проект имелось положительное заключение государственной экспертизы.

Среди других системных ошибок — нарушения при осуществлении государственных закупок. Так, при реконструкции поликлиники Красноармейской районной больницы необоснованно были включены затраты на временные здания, сооружения и затраты на непредвиденные работы заказчиков.

«В нарушение требований федерального законодательства о закупках для государственных муниципальных нужд имелись случаи, когда к подрядчикам не предъявлялись требования об уплате неустойки, пени, штрафов за просрочку обязательств, ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам»,— подчеркнул господин Лаврушин.

Результаты проверок Счетной палаты доказывают, что экспертизы проводятся заказчиками некачественно. Неэффективное и нецелевое использование средств происходит из-за приемки и оплаты фактически невыполненных работ, ненадлежащего строительного контроля.

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Иван Гусев сообщил, что региональному минздраву и комитету по реализации инвестиционных проектов необходимо усилить контроль, поскольку в прошлом году из-за просчетов и нарушений не был достигнут один из целевых показателей программы, а именно строительство и реконструкция объектов медицинских организаций. Так, до 31 декабря прошлого года не ввели в эксплуатацию новое здание поликлиники в Красноармейске из-за срыва сроков строительства. Сейчас рапортуют о готовности объекта на 100%, но в областной прокуратуре это вызывает сомнения, поэтому Красноармейская межрайонная прокуратура проводит проверку.

«Большинство нарушений выявлено на этапе строительства поликлиник для взрослого и детского населения, ответственным за которые было Управление капитального строительства и комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве»,— рассказал прокурор.

Также во время проверок удалось выяснить, что контракты заключаются без конкуренции и возможности снизить цену, что должно быть следствием аукционной политики, поскольку УКС «манипулировал» авансами и устанавливал их на этапе проведения аукциона в размере 1–5% от начальной цены, а после заключения контракта с нужным поставщиком увеличивали аванс до 30–50%, рассказал Иван Гусев. По выявленным фактам прокуратура направила в УФАС России два представления.

По сообщению прокурора, когда на торги выходил не «желанный игрок», а другая организация, УКС зачастую необоснованно отклонял заявку. Подобные нарушения допущены при проведении аукциона на строительство поликлиники в Новоузенске. Члены комиссии по осуществлению закупок управления капстроительства привлечены министерством экономического развития к административной ответственности. Прокуратура области в ноябре 2024 года направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

«Итог строительства поликлиники в Новоузенске всем известен: оборудование не смонтировано, протекает крыша, имеются другие строительные недостатки, по акту невыполненных работ будет дана уголовно-правовая оценка и уже внесено представление в адрес подрядчика для наискорейшего устранения всех недоработок»,— рассказал господин Гусев.

Также выявлялись нарушения по иным направлениям модернизации первичного звена здравоохранения: монтаж ФАПов, закупки медицинского оборудования, нарушение сроков выполнения работ, исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования и изделий. Отсутствие необходимых кадров также ущемляет права жителей на получение бесплатной медицинской помощи, доложили в прокуратуре.

По итогам совещания спикер Алексей Антонов добавил, что реализовывать проект предстоит еще в течение пяти лет. По словам депутата, это дает возможность сосредоточиться на реализации предстоящих проектов, чтобы избежать замечаний прокуратуры.

Татьяна Смирнова