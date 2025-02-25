МВД возбудило уголовное дело из-за хищения российских вагонов на Украине

Следователи МВД в январе 2025 года возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) по факту хищения российских вагонов на Украине. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, всего могло быть похищено более 17 тыс. грузовых вагонов стоимостью более $1,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Вагоны арестовал Шевченковский районный суд Киева в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного в апреле 2022 года. Фигурантами дела стали около 200 операторов из России и Белоруссии. При этом отмечается, что вагоны находились на территории Украины с декабря 2021 по февраль 2022 года, когда между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения (в таком случае компании платят налоги единожды). После ареста вагоны передали государственным железным дорогам Украины (АО «Укрзализныця») в качестве вещественного доказательства с правом коммерческого использования.

Источники издания заявляют, что среди собственников вагонов значатся крупнейшие российские операторы: Первая грузовая компания, «Русагротранс», «Транслес», «Газпромтранс», Национальная транспортная компания и другие. По факту хищения также было возбуждено несколько уголовных дел о краже (ст. 158 УК РФ). В ходе их расследования правоохранители выяснили, что Украина использует вагоны для военных нужд.

О начале национализации российских вагонов АО «Укрзализныця» сообщило в марте 2022 года: тогда, по данным компании, на украинских путях стояло около 15 тыс. вагонов из России, принадлежавших 250 компаниям. В ноябре того же года «Ведомости» сообщили, что Союз операторов железнодорожного транспорта просит компенсировать 32 млрд руб. из-за удержания их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. В январе 2023-го власти России пообещали выделить 22,3 млрд руб. компенсации железнодорожным операторам.

Никита Черненко